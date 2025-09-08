На Урале нашли зуб 21-метрового кита, жившего здесь 37 млн лет назад (ФОТО)

В Свердловской области палеонтологи нашли зуб древнего хищного кита, жившего в период эоцена (примерно 37 млн лет назад). Это первое прямое доказательство того, что на территории Урала в древности обитало это животное.

Уникальную находку обнаружил на реке Туре доцент кафедры биоразнообразия и биоэкологии УрФУ Максим Синица во время совместной экспедиции общественной организации «Урало-Сибирское общество любителей окаменелостей», сообщили в пресс-службе УрФУ.

«Мы обнаружил щечный зуб. Это либо моляр, либо премоляр. Верхний или нижний, точно пока сказать не можем. Уточним после его изучения. Сейчас можно сказать, что зуб принадлежал представителю семейства базилозаврид. Это обширное семейство, в котором выделяют более 15 родов. Для них характерно длинное змеевидное тело до 21 метра в длину; самки были поменьше, до 18 метров в длину. Вероятнее всего, у них не было очень мощных отложений жира, потому что они жили в гораздо более теплых условиях, чем, например, современные киты», – описывает древнее животное Максим Синица.

Судя по строению зубов, древний кит был хищником, а не фильтратором, как большинство современных крупных китов. «Это был примитивный кит, примерно с 40 зубами в длинных челюстях. Передние зубы в челюсти были одинаковыми, коническими, а задние, щечные зубы, уплощенные, с несколькими мелкими бугорками. По сути, режущие и дробящие», – перечисляет Максим Синица.

Кроме того, точно установлено, что у этих китов были задние конечности. «У некоторых современных китов, например, сохранились остатки тазовых костей, а у базилозавров были еще и небольшие задние конечности с рудиментами стопы. Также присутствовали большие и малые берцовые, бедренные и тазовые кости. На самом деле это не удивительно, потому что мы знаем, что у китов были сухопутные предки. То есть сначала были наши древние предки – рыбы, затем мы вышли из воды, а киты затем вторично вернулись в воду. Поэтому у базилозавров, помимо передних сохранились и задние конечности. Существует предположение, что они использовали задние конечности при спаривании, как вспомогательный инструмент для обеспечения контакта в воде, потому что в принципе процесс спаривания китообразных сложный. Им просто тяжело друг к другу подстроиться», – объясняет Максим Синица.

Для изучения зуб планируют передать в Палеонтологический институт РАН в Москву. Как поясняет ученый, специалистов, которые занимаются исследованием древних китообразных, в России очень мало. В Екатеринбурге таких нет. Главной задачей московских коллег будет сравнить уральскую находку с зубами других китов и выяснить его систематическое положение. Ученые не исключают, что нашли новый вид.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube