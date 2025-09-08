Неизвестные перекрыли дорогу к областному военкомату в центре Екатеринбурга

Неизвестные с утра в понедельник перекрыли дорогу, которая ведет к областному военкомату в Екатеринбурге. Речь идет об участке улицы Шейнкмана от Попова к проспекту Ленина. «В девять утра выезжала из дома, двое молодых людей в чоповской форме ставили блоки на пересечении Шейнкмана и Попова. На вопрос, что происходит, ответили туманно: «Будет мероприятие». Это точно не относится ни к военкомату, т.к. это не военные, ни к «Ленина, 8», т.к. это охрана дома», – сообщила «Новому Дню» жительница дома София.

По ее словам, все припаркованные вдоль Шейнкмана автомобили обещали увезти на эвакуаторе.

На вопрос «Нового Дня» о перекрытии улицы в пресс-службе администрации Екатеринбурга пояснили, что информации об этом нет. Агентство также направило запрос в ГИБДД города.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube