Понедельник, 8 сентября 2025, 10:25 мск

Новости Екатеринбург

Неизвестные перекрыли дорогу к областному военкомату в центре Екатеринбурга

Неизвестные с утра в понедельник перекрыли дорогу, которая ведет к областному военкомату в Екатеринбурге. Речь идет об участке улицы Шейнкмана от Попова к проспекту Ленина. «В девять утра выезжала из дома, двое молодых людей в чоповской форме ставили блоки на пересечении Шейнкмана и Попова. На вопрос, что происходит, ответили туманно: «Будет мероприятие». Это точно не относится ни к военкомату, т.к. это не военные, ни к «Ленина, 8», т.к. это охрана дома», – сообщила «Новому Дню» жительница дома София.

По ее словам, все припаркованные вдоль Шейнкмана автомобили обещали увезти на эвакуаторе.

На вопрос «Нового Дня» о перекрытии улицы в пресс-службе администрации Екатеринбурга пояснили, что информации об этом нет. Агентство также направило запрос в ГИБДД города.

Екатеринбург, Елена Сычева

