Число жертв ДТП на свердловских трассах в августе выросло на 53%

Число погибших в ДТП на свердловских дорогах за август резко выросло – 52 человека, в том числе шестеро детей. Это на 53% выше, чем за тот же период прошлого года.

Больше всего людей погибло в Екатеринбурге (9 человек), Тугулымском районе (6 человек) и Каменске-Уральском (4 человека). В районе Богдановича, в Верхней Салде и Нижнем Тагиле скончались в ДТП по три человека. Еще по два погибли в Артемовском районе, Верхней Пышме, Новой Ляле и Первоуральске.

Больше всего людей – 23 – скончались в столкновениях. Пол колесами машин погибли десять пешеходов и четыре велосипедиста. Пятеро врезались в припаркованные у дороги автомобили и столько же не справились с управлением, съехав с трассы.

Практически все эти трагедии произошли по вине людей, которые нарушили правила дорожного движения. Чаще всего водители выбирали небезопасную скорость – из-за этого погибли 15 человек. Еще 11 человек скончались из-за опасного обгона и выезда на встречную полосу. Реже люди гибли из-за того, что не держали дистанцию, не пропускали пешеходов на «зебре» или неправильно проезжали перекрестки – в каждой из таких ситуаций погибли по три человека.

«Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать ПДД: выбирать безопасную скорость, избегать рискованных маневров и выезда на встречную полосу. Не следует действовать по принципу «все обязаны меня пропустить» – такая самонадеянность приводит к трагедиям. Пешеходам необходимо переходить дорогу только в разрешенных местах, убедившись в безопасности, и использовать световозвращатели в темное время суток», – предупредили в пресс-службе облГАИ.

Екатеринбург, Дарья Деменева

