В Каменске-Уральском на пожаре скончалась женщина

В Каменске-Уральском на улице Лермонтова накануне вспыхнул пожар в квартире на пятом этаже жилого дома, огонь охватил 3 квадратных метра. В ходе тушения спасатели нашли женщину без признаков жизни.

Как рассказали в МЧС по Свердловской области, до приезда пожарных эвакуировались 12 человек. Огонь потушили в течение 17 минут. На месте работали 7 специалистов, было задействовано 3 единицы спецтехники.

Причину возгорания сейчас устанавливают пожарные дознаватели. Известно, что пожарного извещателя в доме не было.

Каменск-Уральский, Дарья Деменева

