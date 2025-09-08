российское информационное агентство 18+

Завтра на Урал придут сильные дожди

Во вторник, 9 сентября, в Свердловской области ожидаются сильные дожди.

ГУ МЧС региона призывает уральцев к осторожности. Владельцам частных домов нужно закрыть окна и двери, проверить ливневую канализацию, очистить стоки от мусора.

Автомобилистам советуют соблюдать дистанцию и скоростной режим, не проезжать лужи на высокой скорости – под водой могут быть ямы. Если дорогу затопило – не надо пытаться по ней проехать.

В Гидрометцентре добавили, что на неделе в регион начнет поступать холодный воздух с Карского моря. Станет по-осеннему холодно, температура понизится на 6-9 °C, в конце рабочей недели с прекращением осадков не исключаются ночные заморозки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

