Петербургская компания RC GROUP сообщает, что стала жертвой вымогательства и шантажа в Екатеринбурге

Петербургская IT-компания RC GROUP утверждает, что стала жертвой медиа-атаки и шантажа в Екатеринбурге. Заявления были сделаны в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге, где у компании есть филиал.

Как сообщили представители компании, в конце августа неизвестные совершили нападение на данный филиал. Как рассказывала в своих социальных сетях CEO RC GROUP Мария Михайлова, в офисе выломали двери и устроили погром. По ее словам, к этому причастны так называемые общественники, которые привлекли в помощь ЧОП с оружием. Помимо этого против компании развернулась медиа-атака.

Как сообщили на пресс-конференции топ-менеджеры компании RC GROUP, произошедшие события носят заказной и скоординированный характер. Директор департамента по качеству и запуску новых проектов RC GROUP Дмитрий Лазаров отметил, что все обвинения против компании не подкреплены фактами. По его словам, из 25 якобы обманутых дистрибьютеров, о которых ранее появилась информация в СМИ и Тelegram-каналах, в службу поддержки компании написали всего шесть человек, двое из которых интересовались качеством сервиса, еще двое – спрашивали о выводе средств. Только два запроса касались возврата денег.

«Если объединить юридические и физические лица, их более 750 тысяч… 25 человек по отношению к 750 тысячам – это 0,003%», – сказал Лазаров и добавил, что для компании такая цифра – капля в море.

Также во время пресс-конференции обсудили некорректность звучащих в СМИ обвинений. В некоторых публикациях, в частности, говорилось, что RC GROUP втягивает в коммерцию детей. Однако, как пояснил Лазаров, речь идет только о тех, кому исполнилось 19 и более лет. «Извините, 19-20-21 год – это совершеннолетние люди. Нельзя называть их детьми! Они имеют право пойти и купить алкоголь, сесть за руль, проголосовать на выборах. И если нарушат закон, их будут судить как взрослых, а не как детей», – сказал он.

Топ-менеджмент компании считает, что информационное давление на компанию создает опасный прецедент, и в RC GROUP не планируют мириться с такой ситуацией.

«Мы не первый раз с этим сталкиваемся – ещё в 2022-2023 годах нам предлагали удалить негатив за 200-500 долларов», – поделился негативным оптом взаимодействия со СМИ руководитель юридического департамента RC GROUP Алексей Диденко.

Также в RC GROUP отметили, что под критику попала не только коммерческая деятельность компании, но и ее работа по линии помощи бойцам СВО, благотворительность. Таким образом, затронуты все аспекты деятельности компании. По словам руководителя юридического департамента компании Алексея Диденко, юристы продолжат добиваться удаления материалов, содержащих недостоверную информацию, в том числе и с зарубежных площадок.

«Все высказывания, которые мы слышим в свой адрес, мы фиксируем и тщательно собираем доказательства. Если есть основания – обращаемся либо в МВД, либо с исками о защите чести и достоинства в суд», – отметил Диденко.

Глава отдела юрдепартамента обратил внимание на тревожный момент – часть сведений о деятельности RC GROUP могли быть получены незаконно. Речь идет о данных, которые известны только сотрудникам или переданных следственным органам в рамках проверок. Таким образом, возникает вопрос о возможной утечке информации. В IT-компании считают, что для разбирательств необходимо тщательно расследование.

Как сообщила на пресс-конференции IT-предприниматель, региональный представитель «Русского Делового Общества» Татьяна Мерзлякова, случаи несправедливых нападок на бизнес являются не единичными, и бизнес нуждается в защите – в том числе и со стороны государства.

«Множество предпринимателей, особенно в секторе МСП, сталкиваются с аналогичными проблемами, приходят к нам с просьбами о помощи», – заявила Мерзлякова и призвала обращать внимание на данные проблемы, в том числе правоохранительным органам.

Екатеринбург, Елена Васильева

