Niletto споет на открытии КРК «Уралец» после реконструкции

В Екатеринбурге в конце следующей недели откроется КРК «Уралец» после реконструкции, которая длилась все лето. Оттуда съехал хоккейный клуб «Автомобилист», и теперь площадка будет использоваться для игры в падел: там откроются несколько всесезонных кортов.

Торжественное открытие RCC Padel запланировано на 18 сентября, а мероприятия в честь этого будут идти весь следующий уикенд. «С 18 по 21 сентября на арене «Уралец» пройдут соревнования по паделу, церемония открытия площадки с выступлением Niletto и церемония награждения с выступлением еще одного звездного гостя», – сообщили «Новому Дню» представители платформы «Добро.рф», через которую сейчас идет набор волонтеров на мероприятия в КРК.

Екатеринбург, Елена Сычева

