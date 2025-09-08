Многодетным свердловчанкам разрешили тратить маткапитал на увеличение груди

Жительницам Свердловской области разрешили тратить средства материнского капитала на увеличение груди, равно как и на любые другие эстетические хирургические операции. Информация стала вируситься, благодаря роликам в соцсетях. При этом она соответствует действительности, но с оговорками. Как уточнил «Новый День», речь идет не о федеральном маткапитале, а о региональной выплате, которая положена при рождении (или усыновлении) третьего ребенка.

По данным Департамента информполитики Свердловской области, с января этого года сумма регионального маткапитала больше 170 тысяч рублей.

«С 2011 года выдано свыше 106 тысяч сертификатов. Размер материнского капитала увеличился в 1,5 раза. Программа нашла отклик у свердловчан, поэтому было принято решение продлить её до 2030 года», – ранее говорил министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

Уральские медики уточняют, что уже имеют опыт эстетических операций, за которые платит регион. Для этого обладательница сертификата на областной маткапитал обращается сначала в управление соцполитики по месту жительства, чтобы уточнить список необходимых документов и формы договора с клиникой, затем – к врачам, где предполагается провести операцию, чтобы составить соглашение на предоставление платных медуслуг, которые будут оплачены сертификатом. После договор необходимо отдать в управление соцполитики, где проверяют и утверждают (либо отклоняют) заявление. Операция проводится после того, как средства маткапитала поступят на счет клиники.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube