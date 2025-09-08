Уральские студенты получат гранты на вечную дорожную разметку и протезы птичьих клювов

26 бизнес-идей свердловских студентов попали в число лучших проектов по итогам всероссийского конкурса «Студенческий стартап».

Как сообщили в ДИПе, 20 победителей – из УрФУ, три – из УрГАУ, два – из Уральского отделения Российской академии наук и один – из Уральского государственного горного университета. Каждый из них получит по 1 млн рублей на реализацию своего проекта.

Так, студенты УрФУ получат финансирование на развитие долговечной краски для дорожной разметки, создание импеллерных двигателей для высокоскоростных полетов, разработку химического состава для защиты древесных материалов, биоразлагаемой пленки, создание мини-завода по производству высоковольтных керамических конденсаторов и пр.

Студенты УрГАУ будут работать над созданием ингаляционных масок для собак с учетом анатомо-физиологических особенностей строения лицевого отдела черепа и технологией протезирования клювов для реабилитации птиц с использованием технологии 3D-моделирования.

«Большинство студенческих инициатив посвящены развитию новых приборов и интеллектуальным производственным технологиям, а также новым химическим технологиям. Полученные средства позволят авторам проектов выплачивать заработную плату привлеченным специалистам, покрыть расходы на регистрацию юридического лица, закупку и аренду необходимого оборудования, материалов, комплектующих, регистрацию интеллектуальной собственности», – сказал заместитель губернатора – министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Ионин.

Екатеринбург, Елена Владимирова

