Названо имя автора нового «Тотального диктанта»

Автором текста для «Тотального диктанта» в 2026 году станет Алексей Варламов, писатель, лауреат «Большой книги» и ректор Литературного института имени А.М. Горького. Об этом сообщили организаторы акции.

«Больше всего в идее диктанта мне нравится то, что никто никого не принуждает, не зазывает, не стремится к красивой отчетности и повышению показателей. Люди приходят сами – осознанно, добровольно, не рассчитывая на бонусы и награды, а просто потому, что им интересно, важно. И все это повышает ответственность того, кто становится автором. Для меня это, безусловно, определенный вызов: одно дело написать вольный рассказ, совсем другое – небольшой по объему, но веский, законченный текст, да еще самому не наделать в нем ошибок, а то стыдно будет показать организаторам», – сообщил автор будущего текста.

Екатеринбург, Елена Сычева

