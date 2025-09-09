Под Новоуральском пьяный водитель мопеда попал в ДТП (ФОТО)

Утром 8 сентября в поселке Мурзинка под Новоуральском попал в ДТП 49-летний водитель мопеда.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, мужчина на мопеде Stels Vortex 50 не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с автомобилем Mazda 6 под управлением 38-летнего водителя.

Водитель мопеда получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга легкой степени, переломы левой височной и теменной костей, а также левой лопатки со смещением. Его увезли на скорой в травматологическое отделение городской больницы.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель мопеда находился в состоянии алкогольного опьянения – алкотестер зафиксировал 0,425 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. При этом мужчина был в защитном шлеме, имеет 13-летний стаж вождения и права категорий «A, A1, B, B1, C, C1, M», ранее 19 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Водитель пояснил, что накануне вечером выпил спиртного, а утром, чувствуя себя «в порядке», решил поехать на работу на мопеде, полагая, что полностью трезв.

Автоинспекторы составили в отношении водителя протоколы по следующим статьям КоАП РФ: ч. 1 ст. 12.8 «Управление ТС в состоянии опьянения»; ч. 2 ст. 12.24 «Причинение легкого вреда здоровью по неосторожности при нарушении ПДД»; ч. 1 ст. 12.15 «Нарушение правил расположения ТС на проезжей части».

Новоуральск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube