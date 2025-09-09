14-летняя школьница «проиграла в лотерею» более 300 тысяч с карты отца

Семиклассница из Екатеринбурга пообщалась в мессенджере с аферистами, из-за чего ее семья потеряла 300 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, ранее одна из одноклассниц поделилась с девочкой ссылкой на телеграм-канал, который проводил некую «лотерею». Вскоре школьнице пришло сообщение о том, что она выиграла 10 тысяч рублей. Однако «директор бота» пояснил, что девочка не сможет получить приз, так как ей нет 18 лет. В качестве выхода он предложил перевести деньги на карту ее отца. Обрадованная школьница передала реквизиты папиной карты и заодно коды из смс, которые пришли на отцовский телефон. Через некоторое время мужчина обнаружил, что у него со счета списано 60 тысяч рублей и оформлен кредит в сумме 264 тысяч рублей.

По факту хищения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Полиция проводит по нему необходимые следственно-оперативные мероприятия.

В полиции отметили, что ранее проводили профилактическую беседу в школе, где учится доверчивая девочка, но за лето ее знания улетучились. Теперь по указанию начальника УМВД по Екатеринбургу в первые дни учебного года в школах снова пройдут профилактические мероприятия.

Дети должны усвоить, что ни в коем случае нельзя выполнять указания незнакомых людей по телефону или через социальные сети. Особенно когда речь заходит о деньгах, а также передаче персональных данных или паролей и кодов из сообщений. Кем бы ни представлялся собеседник, необходимо прервать общение и сообщить о подозрительной беседе родителям или педагогам.

Екатеринбург, Елена Владимирова

