Сегодня можно собирать рябину

9 сентября православная церковь отмечает Пименов день – день памяти преподобных Пимена Великого и Пимена Палестинского. В народе этот праздник известен как Анфиса Рябинница.

Пимен Великий, живший в IV-V веках, был одним из почитаемых святых отшельников, выбравших египетские пустыни местом своего духовного подвига. Преподобный Пимен получил известность благодаря своей исключительной строгости к себе и глубокой духовной проницательности. Его считали одним из ключевых духовных наставников, а его мудрые высказывания, известные как «апофтегмы», до сих пор являются важной частью духовной литературы.

В народе праздник называли не только Пименовым днем, но и Анфисой Рябинницей в честь Анфисы Новой, святой мученицы.

В народе этот день издавна связывали с окончанием полевых работ и началом подготовки к зиме. Завершалась уборка урожая, крестьяне торопились завершить последние дела в поле, чтобы с наступлением холодов сосредоточиться на домашних хлопотах.

На Анфису Рябинницу крестьяне рвали грозди рябины и подвешивали их дома под крышей. Это было символом счастья и привлекало удачу на весь грядущий год.

По рябине гадали – много рябины предвещало суровую зиму. Если рябина успевала осыпаться – к теплой и снежной зиме.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube