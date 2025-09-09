В мэрии Екатеринбурга рассказали, куда денут отработавшие трамваи Tatra

Чешские трамваи Tatra, ставшие за несколько десятков лет неофициальным символом Екатеринбурга, будут списаны по мере обновления трамвайного подвижного состава.

Как рассказал «Новому Дню» директор транспортного департамента Игорь Ощепков, старые машины могут отдать в транспортные музеи, если будут обращения. Например, «Татрой» уже интересовался музейный комплекс в Верхней Пышме. Трамваи, которые еще на ходу, можно отдать в другие города России, однако в мэрию Екатеринбурга пока не поступало таких заявок. «При этом у нас до сих пор спрашивают про «Икарусы», автобусы-гармошки, хотя их давно уже нет в Екатеринбурге», – отметил чиновник. Оставшиеся ненужные старые трамваи пустят на запчасти и металлом.

Напомним, в Екатеринбурге впервые за восемь лет появились новые трамваи. По маршруту № 18 начали курсировать семь новых «Касторов». До конца года мэрия получит еще восемь машин. Последний раз закупка трамваев проводилась в 2018 году, тогда город приобрел пять трамваев производства «Уралтрансмаша», рассказал Ощепков.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял о намерении полностью обновить трамвайный парк в рамках транспортной реформы. Средний возраст чешских трамваев, которые сейчас эксплуатируются на городских маршрутах, перевалил за 40 лет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

