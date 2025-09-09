В Свердловской области за сутки на пожарах погибли два человека

В Свердловских городах за сутки двое человек скончались во время пожаров. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Так, в Туринске на улице Ленина на площади 80 квадратных метров вспыхнул нежилой дом и надворные постройки. При тушении спасатели нашли мужчину без признаков жизни. С огнем боролись 12 специалистов и четыре единицы техники. Пожар потушили в течение часа.

Тело еще одного мужчины нашли огнеборцы после пожара в Богдановиче. В частном доме на улице Мичурина из-за неправильной топки печи загорелся пол на площади один квадратный метр. Огонь потушили за три минуты. На месте работали 10 пожарных, было задействовано две единицы спецтехники. Как отметили в пресс-службе ведомства, в доме не было пожарного извещателя, который мог бы предупредить хозяина о пожаре.

