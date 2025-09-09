В Екатеринбурге из-за «Кросса нации» перекроют дороги

В уральской столице 20 сентября пройдет массовый забег «Кросс нации». Ради спортсменов перекроют несколько улиц. Так, движение транспорта будет ограничено по Татищева (от Мельникова до Репина), Репина (от Татищева до Пирогова) и Крауля (от Пирогова до Репина) с 07:00 до 12:00, а также по Пирогова (от Репина до Татищева) с 04:00 до 12:00.

Как уточнили в мэрии, на этих участках также нельзя будет припарковаться. А стоянка будет запрещена с 12:00 19 сентября до 12:00 20 сентября в границах улиц Пирогова, Ключевской, Крылова, Татищева.

Кроме этого, в день забега с 07:00 до 12:00 будет закрыто движение для самокатчиков и пользователей других СИМ в границах улиц Токарей, Репина, Малышева, Московская, Ленина, Татищева.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube