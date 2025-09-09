Интернет-хейтершу заставят заплатить круглую сумму оскорбленной женщине

Жительница Североуральска по имени Тамара заплатит женщине, которую с подставных аккаунтов хейтила в интернете. Так решил городской суд. Хейтерша оставляла злобные комментарии в адрес жительницы города Елены и ее семьи под публикацией в местной интернет-газете.

«Комментарии содержали порочащие честь и достоинство сведения, в них также раскрывались персональные данные героини публикации, а также членов её семьи. Комментаторы были под разными никами, но как выяснилось позже, писал их один человек. Полиция достаточно быстро установила комментатора – им оказалась жительница Североуральска. В возбуждении уголовного дела в отношении женщины было отказано из-за отсутствия состава преступления. Елена просила привлечь Тамару к административной ответственности, но и этого сделать не получилось, так как истец срок давности», – сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Тогда Елена обратилась с иском о защите чести, достоинства, компенсации морального вреда в Североуральский городской суд. В частности, она попросила обязать сайт СМИ, где публиковались комментарии, удалить оскорбительные заявления, а саму Тамару опровергнуть комментарии и взыскать с нее 250 тысяч рублей морального вреда.

«Суд исследовал материалы дела, результаты лингвистической экспертизы и пришел к выводу, что содержание комментариев носит оскорбительный характер и нарушает права истца. Суд согласился с тем, что истцу данной ситуацией были причинены нравственные страдания, и частично удовлетворил требования истца, обязав ответчицу опровергнуть через СМИ порочащие сведения. Также суд обязал выплатить истцу 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда», – сообщили в пресс-службе.

Екатеринбург, Елена Сычева

