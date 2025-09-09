В Свердловской области начался подъем заболеваемости ОРВИ

За первую неделю сентября в Свердловской области зарегистрирована 21 тысяча случаев ОРВИ. Показатель заболеваемости на 30% выше, чем в последнюю неделю августа. Однако подъем заболеваемости ожидаемый – школьники вернулись к учебе после каникул и отпусков. Среди заболевших 49% составляют дети, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Екатеринбурге за неделю заболели простудой 10,8 тысячи человек, что почти на 20% выше, чем неделей ранее. В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области и больниц за неделю обследовали 540 пациентов. В пробах доминирует риновирус, также обнаружены вирусы парагриппа, РС-инфекции, Covid-19, метапневмовирусы и боковирусы.

В регионе началась прививочная кампания от гриппа. На сегодняшний день вакцинировались 196 тысяч человек, что составляет 4,7% от всего населения. Эпидемиологи ставят задачу охватить прививками не менее 65% свердловчан.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube