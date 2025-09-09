Новый блок жилых домов скоро будет готов к заселению в «космическом» квартале Академа

В Академическом готовятся к сдаче новые дома в квартале «Спутник-1». АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в группу компаний «КОРТРОС») получил заключение о соответствии блока 17.7 требованиям проектной документации от Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.

Блок 17.7 – это два корпуса высотой в 25 этажей, которые включают в себя 669 квартир. Находится он на второй линии от реки Патрушиха, рядом с новой школой №133, открытой в 2024 г. Дети смогут самостоятельно и безопасно добираться на занятия – им не придется переходить дорогу. Поблизости расположены Преображенский парк, поликлиника для взрослых, музыкальная школа и Дворец дзюдо. Дворы, как и в других домах в «Спутнике», будут посвящены космической тематике. В этом блоке детей ждет уникальный плей-хаб «Космическая станция», взрослых и подростков – амфитеатр для общения и творческих мероприятий, а любителей активного отдыха – памп-трек и многофункциональная спортивная площадка для командных игр, превращающаяся зимой в каток.

«Космос в концепции квартала «Спутник-1» – это не только образ, но и символ движения вперед, к новым горизонтам и заботы о комфортной среде для будущих поколений. Для нас важно, чтобы в наших кварталах кипела настоящая жизнь: улыбки детей на площадках, спокойствие родителей, дружеские рукопожатия на спортивных площадках», – рассказал генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

Екатеринбург, Таисья Исупова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube