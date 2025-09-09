Бассейн на крыше «Высоцкого» закроется на ремонт

Бассейн на крыше БЦ «Высоцкий» закроется через две недели. Комплекс отремонтируют и подготовят к новому сезону. Об этом сообщили в пресс-службе Sky infinity pool.

«Обращаем ваше внимание, что с 22 по 26 сентября включительно наш комплекс будет закрыт в связи с ремонтными работами и подготовкой к новому сезону. Учитывайте эту информацию при планировании визита», – сообщили сотрудники на страничке в соцсетях.

Екатеринбург, Дарья Деменева

