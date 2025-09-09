Свердловская область дополнительно получит 57,6 млн на борьбу с онкологией

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении субсидий на обновление медицинского оборудования в рамках региональных проектов «Борьба с онкологическими заболеваниями». В 2027 году Свердловская область дополнительно получит на эти цели 57,6 миллиона рублей.

Как сообщили в ДИПе, сейчас в регионе ежегодно выявляется около 20 тысяч новых случаев злокачественных новообразований. В областном онкологическом диспансере в год выполняют свыше 22 тысяч операций, проводят 30 тысяч курсов лекарственной и 9,5 тысячи курсов лучевой терапии. Побеждать рак медикам помогает современное оборудование.

Недавно в операционный блок онкодиспансера поступили три новые лапароскопические стойки стоимостью более 40 миллионов рублей. Они предназначены для выполнения малотравматичных хирургических вмешательств: с его помощью удаляют злокачественные новообразования через несколько небольших проколов, а объёмное изображение в этот момент выводится на монитор высокой чёткости.

За три года рост числа таких операций составил почти 70% – в 2024 году врачи провели 2578 таких вмешательств.

«Увеличение количества малотравматичных операций – одно из приоритетных направлений совершенствования онкологической помощи. Такие вмешательства позволяют снизить риск кровопотери, а также быстрее и легче пройти период раннего послеоперационного восстановления. Активность к пациентам, как правило, возвращается уже на следующие сутки. Косметический эффект после таких операций также имеет значение», – отметил главный врач Свердловского областного онкологического диспансера Евгений Киселёв.

Екатеринбург, Елена Владимирова

