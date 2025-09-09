Бросил ручку и заломил руку: физика приговорили к 1,5 годам работ за жестокое обращение с учеником

Академический районный суд приговорил к 1,5 годам исправительных работ физика Перминова из школы № 123, который полгода назад применил физическую силу к восьмикласснику.

13 марта он швырнул в ученика ручкой, потом выкрутил руку и силой поволок к директору. Учитель причинил подростку боль, но серьезных травм не было, – сообщили в пресс-службе Академического суда.

Как пояснили в региональной прокуратуре, мужчину признали виновным по статье 156 УК РФ за жестокое обращение с несовершеннолетним. Помимо исправительных работ физика на 2 года лишат права преподавать и будут удерживать с него 10% заработка. Также обвиняемый должен будет заплатить компенсацию морального вреда в размере 120 тысяч рублей в пользу восьмиклассника.

