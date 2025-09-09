На федеральной трассе задержали несовершеннолетнего водителя (ФОТО)

На 57-м километре федеральной трасы Екатеринбург – Тюмень в районе поселка Белоярский инспекторы ГАИ остановили автомобиль ВАЗ-2109 для проверки документов. Оказалось, что за рулем находится 17-летний подросток, не имеющий права управления транспортными средствами. Машину молодой человек купил. Его первая самостоятельная поездка завершилась почти сразу – на стадии проверки документов инспекторами ДПС.

Как сообщили в облГАИ, в отношении юного водителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления»). Автомобиль был задержан и помещен на специализированную стоянку. Теперь подростку и его родителям предстоит не только оплатить крупный штраф, но и нести расходы по эвакуации и хранению автомобиля.

Белоярский, Елена Владимирова

