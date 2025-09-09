Началась реконструкция трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган (ФОТО)

Сегодня глава Росавтодора Роман Новиков и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер торжественно дали старт реконструкции трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган. Как сообщил Паслер в своих соцсетях, проект предполагает расширение участка проезжей части до четырех полос, а также строительство 30-метрового путепровода в районе села Логиново.

«Ежедневно здесь проезжают тысячи грузовых и легковых автомобилей, десятки пассажирских автобусов. Дорога проходит через железнодорожные пути, и пропуск железнодорожных составов затрудняет движение. Транспортный поток давно превысил пропускную способность этого участка. Сам не раз тратил здесь много времени», – отметил Паслер.

В рамках проекта будут построены подходы и разворотные петли, что упростит сообщение между населенными пунктами и позволит водителям беспрепятственно перемещаться, не ожидая прохождения поездов. Ожидается, что в ноябре 2027 года строительство путепровода будет завершено.

Как уже сообщал «Новый День», в 2007 году рассматривалась возможность построить дорогу в объезд сел Большие Брусяны и Логиново. Были даже зарезервированы деньги, но потом выяснилось, что часть земель для новой дороги находится в частной собственности, началась волокита, решение вопроса затянулось, а затем и вовсе заглохло.

В 2019 году Уралуправтодор заявил, что для автомобилистов построят мост, причем в створе дороги, без строительства обхода. В 2020 году должны были начаться проектно-изыскательные работы, а в 2022-м – непосредственно строительство, но что-то снова пошло не так. В апреле 2025 года врио губернатора Денис Паслер пообещал решить эту задачу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

