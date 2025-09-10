14-летний хоккеист умер во время тренировки

В Асбесте во время тренировки внезапно скончался 14-летний Никита, воспитанник спортивной школы по хоккею «Хризотил».

«Скорбим всей школой. Никита занимался в нашей школе с 2017 года, в составе команды «Хризотил»-2011 принимал участие в областных и межрегиональных соревнованиях, являясь одним из ведущих игроков. Память о Никите всегда будет в нашей памяти!» – говорится в сообщении на странице спортивной школы «ВКонтакте».

Причина трагедии выясняется.

Асбест, Елена Владимирова

