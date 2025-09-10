Еще одна авиакомпания запускает прямые рейсы между Екатеринбургом и Новосибирском

С 3 октября «Аэрофлот» запустит регулярные рейсы из Екатеринбурга в Новосибирск. Самолеты будут летать из уральской столицы два раза в неделю – по средам и воскресеньям, обратно – один раз в неделю по пятницам. Вылеты будут осуществляться на лайнерах Boeing 737, отметили в пресс-службе авиаперевозчика.

Продажа билетов уже открыта. Цены в одну сторону – от 10912 рублей. Время в пути составит 2 часа 15 минут.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube