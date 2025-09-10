Чиновников и бюджетников обязали каждые полгода проходить антитеррористические тренировки

Власти Екатеринбурга утвердили обновленное положение о проведении антитеррористических тренировок для муниципальных служащих и работников. Теперь чиновники и бюджетники обязаны минимум раз в полгода проходить учения по отработке действий при угрозе или совершении теракта.

Согласно документу, средняя продолжительность тренировки должна составлять не более шести часов. Муниципальных работников будут инструктировать, как действовать при обнаружении подозрительных лиц или предметов в здании, а также как безопасно эвакуироваться. В тренировках обязаны принимать участие все служащие, которые находятся на рабочих местах. К организации учений будут привлекаться сотрудники МЧС и силовых ведомства. Руководители подразделений мэрии, в том числе глава Екатеринбурга, несут персональную ответственность за качество антитеррористической подготовки подчиненных.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

