По решению суда медикам, работающим с ВИЧ-инфицированными пациентами, выплатят 2,5 млн рублей

Шесть сотрудников клинико-диагностической лаборатории (далее – КДЛ) Красноуральской городской больницы добились от работодателя крупных выплат, которые положены им за работу с биоматериалами ВИЧ-инфицированных пациентов.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда, в регионе действует приказ минздрава, по которому лицам, чья работа связана с материалами, содержащими ВИЧ, положена надбавка в размере 60% от оклада.

Медики из Красноуральска с 2021 года эту надбавку не получали, хотя на регулярной основе берут анализы крови у пациентов с уже диагностированной ВИЧ-инфекцией.

Сотрудники лаборатории обратились в прокуратуру, а прокурор Красноуральска в их интересах – в Красноуральский городской суд с иском к горбольнице. Истец просил суд возложить на ответчика обязанность начислить и выплатить компенсационную выплату шестерым сотрудникам больницы в размере 60% от оклада за 2021-2024 годы, всего порядка 2,5 млн рублей, а также взыскать компенсацию морального вреда – по 15 тысяч рублей.

Разрешая спор, суд учел, что в Свердловской области не урегулирован вопрос об установлении компенсационных выплат работникам структурных подразделений больниц, работа которых связана с биоматериалами, содержащими ВИЧ. Установление выплат только тем лицам, которые выполняют работу по диагностике СПИДа и ВИЧ-инфекции, не охватывает работников, которые сами не производят диагностику, но берут биоматериал для анализов.

Суд удовлетворил исковые требования, взыскал с ответчика положенные выплаты, а также компенсацию морального вреда в заявленных размерах. Больница подала апелляцию, но областной суд ее отклонил.

Красноуральск, Елена Владимирова

