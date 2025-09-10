За лето на свердловских водоемах погибли 33 человека

В свердловских водоемах за лето утонули 33 человека, шестеро из них – дети. Это на треть меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель начальника областного главка МЧС Алексей Морозов.

По его словам, больше всего несчастных случаев произошло в Екатеринбурге – погибли четверо, в Режевском МО – трое, по два случая зафиксировано в Сысерти, Качканарском Полевском округах.

В основном к фатальным последствиям приводят купание в нетрезвом состоянии, нарушения правил безопасности на воде, плавание в запрещенных местах и отсутствие должного присмотра взрослых за детьми. Так, например, за лето оштрафовали около 170 родителей за то, что оставили детей одних на водоемах.

Екатеринбург, Дарья Деменева

