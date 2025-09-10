Гидрометцентр предупредил о заморозках

Гидрометцентр России предупредил о заморозках, которые ожидаются в Свердловской области уже в ближайшие дни. По данным синоптиков, в некоторых районах температура может упасть до -5 градусов в ближайшую ночь и в ночь на пятницу (11-12 сентября).

В Екатеринбурге, напомним, по прогнозу также предстоят прохладные дни: в четверг воздух прогреется только до +12 °C днем, ночью будет около +5°, возможны небольшие дожди. В пятницу будет ясно, но также порядка +5° в темное время суток и до +13° в светлое. С субботы ожидается потепление – в дневные часы воздух будет прогреваться до +18 °C.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube