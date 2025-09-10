Меняют вторичку на новостройку: кто и как покупает жилье в Екатеринбурге

78% екатеринбуржцев продают квартиры, чтобы купить новое жилье – и чаще всего «первичку». Об этом говорит исследование сервиса «Авито Недвижимость». Интерес покупателей к квартирам в новостройках в августе вырос на 7,9%. Эксперты дают осторожный прогноз о восстановлении рынка недвижимости в Екатеринбурге.

«Три четверти собственников, которые продают квартиру, затем покупают новый объект недвижимости. Из них 45% планируют купить квартиру в новостройке, а 41% – квартиру на вторичном рынке. Частный дом или загородную недвижимость в качестве нового жилья рассматривают 15-13%», – рассказала руководитель бизнес-направления «Партнерский канал» Мария Жильцова на встрече с журналистами. По данным Роскадастра, количество сделок по продаже «вторички» в Екатеринбурге в июле выросло на 25%. И это служит хорошим сигналом для застройщиков, предлагающих покупателям новое жилье, считает эксперт.

При этом средняя стоимость квартиры на первичном рынке составляет 8,1 миллион рублей, а на вторичном рынке – 7,2 миллиона рублей. Чаще всего покупатели ищут на сервисе «Авито Недвижимость» двухкомнатные квартиры.

«Качественные характеристики жилья, за которые готовы платить люди, крайне разнятся. В новостройках в моде евроформат: кухня-гостиная, дополнительные санузлы, современные места общего пользования, инфраструктура внутри жилых комплексов. На вторичном рынке для покупателей важны такие преимущества, как историческая локация, готовность квартиры и ремонт», – отметила эксперт.

Интересно и то, что за последний год выбор покупателя заметно сузился. Если раньше пользователи «Авито Недвижимости» в среднем смотрели 23 лота в процессе принятия решения о покупке квартиры, то сейчас только 11 лотов. Вероятно, это напрямую связано с ограничениями в льготной ипотеке. К примеру, если раньше покупатель мог раздумывать: взять двушку или трешку с доплатой, то сейчас он может себе позволить только двушку и выбирает планировку желаемой квартиры.

При этом в Екатеринбурге присутствуют признаки затоваренности рынка недвижимости. В июле показатель распроданности к стройготовности составил 79%. Это значит, что продажи на первичном рынке шли медленнее, чем строительство жилья. В июне 2024 года это показатель был 104% (последний месяц, когда действовала льготная ипотека для всех покупателей). «Количество остатков на рынке недвижимости растет, однако все не так грустно. По факту ситуация в Екатеринбурге лучше, чем в среднем по РФ, где показатель распроданности составляет 70%», – добавила Мария Жильцова.

Аналитический центр компании также проводил исследование на тему, какие иногородние покупатели интересуются недвижимостью в Екатеринбурге. Жилье на первичном рынке чаще всего смотрят жители Челябинской области (20,2%), ХМАО (16,2%), Пермского края (10,6%), а на четвертом месте внезапно оказались потенциальные покупатели из Краснодарского края. Вторичкой также чаще всего интересовались челябинцы (20,8%), жители ХМАО (9,5%), жители Курганской области (9,3%) и Пермского края (8,4%). На пятом месте оказались москвичи – 7,4%.

