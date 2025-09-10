Билеты на концерт Niletto на новой RCC Padel-арене продают за рубль

В конце следующей недели после реконструкции откроется КРК «Уралец», который теперь станет круглогодичной базой для клуба RCC Padel. В честь этого там будут проходить соревнования под эгидой Федерации падела России и Свердловской области, в том числе 19 сентября состоится V турнир Российского Падел Тура, а также пройдет концерт Niletto.

Билеты для екатеринбуржцев будут продаваться по 1 рублю, о старте продаж сообщат позднее.

Екатеринбург, Елена Сычева

