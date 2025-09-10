Осужден бывший «оборотень в погонах», банда которого в 1990-х убила 11 человек

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении Владислава Соболя, бывшего начальника ОБНОН Кировского РУВД, признанного виновным в организации банды и совершении 11 убийств более 20 лет назад.

Как сообщили в пресс-службе суда, осенью 1999 года члены ОПГ, включая действующих сотрудников милиции, жестоко убили в лесу трех человек при попытке получить информацию о наркоторговцах. Летом 2000 года преступники ликвидировали нескольких свидетелей, одному из очевидцев удалось выжить.

Всего на счету группировки 11 доказанных убийств, разбойные нападения, незаконный оборот оружия.

Соболь заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, что позволило ему избежать максимального наказания.

Суд назначил бывшему сотруднику милиции наказание в виде 9 лет 10 месяцев лишения свободы. Путем частичного сложения наказаний по приговору Кировского районного суда от 2006 года окончательно Соболю назначено наказание в виде 16 лет в колонии строгого режима. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших.

Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube