Хоккейным болельщикам стало проще купить билеты на матчи «Автомобилиста»

ХК «Автомобилист» изменил систему продажи билетов на домашние матчи. Для борьбы с перекупщиками руководство клуба привлекло IT-специалистов.

«Зная сообразительность и таланты наших жителей, сдержанно оптимистично скажу следующее: по моей информации, система продажи билетов на матчи «Автомобилиста» была изменена. У перекупщиков, которые скупали часть билетов, не давая болельщикам спокойно попасть на матчи, начались затруднения. Думаю, это хорошая история, в которой, наконец, болельщики смогут без всяких сложных схем попасть на игру», – отметил в соцсетях депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов.

Сейчас билеты можно приобрести на официальном сайте клуба ticket.hc-avto.ru, а также в кассах «УГМК Арены», они работают с 11 до 20 часов. «В наличии большой выбор мест – доступны многие секторы второго и третьего ярусов. Успевайте выбрать наиболее удобные для себя места. До встречи на хоккее!», – говорится в сообщении клуба.

Первую домашнюю игру «Автомобилист» проведет 15 сентября против «Салавата Юлаева», 17 сентября состоится уральское дерби с «Трактором», а 19 сентября в Екатеринбург приедет московский «Спартак». Все эти матчи пройдут на «УГМК Арене» и будут начинаться в 19:00.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

