Больше половины журналистов, врачей, учителей и топ-менеджеров на Урале ищут подработку

Почти половина жителей Свердловской области этой осенью хотят найти подработку, а 6% уже работают на нескольких работах сразу. Такой результат показал опрос, проведенный экспертами hh.ru.

Потребность в дополнительном заработке есть у 48% опрошенных жителей Свердловской области (в целом по РФ этот показатель 47%). Другие 41,1% опрошенных в регионе пока не хотят искать подработку, у 6% на момент опроса уже было несколько работ, остальные затруднились ответить.

Больше всех хотят найти подработку сотрудники сферы искусства и масс-медиа (61% респондентов). На втором месте работники индустрии красоты и фитнеса (60% опрошенных), на третьем месте – врачи и преподаватели, на четвертом – домашний персонал (56%), на пятом – топ-менеджеры (52%).

Реже других в подработке нуждаются представители автомобильного бизнеса и сельского хозяйства.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube