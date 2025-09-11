«Выпивающие по пятницам – не наши пациенты. Чаще их видят патологоанатомы», – нарколог рассказал о грани между зависимостью и привычкой

В России сегодня отмечают день трезвости. В Екатеринбурге в торговых центрах будут работать волонтеры областной наркологической службы, которые помогут уральцам подсчитать, сколько денег те сэкономили бы, если бы не употребляли алкоголь. Об этом сообщил главврач ОНБ, главный нарколог Минздрава России в УрФО Антон Поддубный.

Он рассказал, что запугивание в контексте отказа от курения или алкоголя, в принципе плохая идея: «Нашу службу и так боятся, ее почему-то стигматизировали, мол, наркологи – это ужасные, страшные люди, которые сразу же поставят на учет и все-все-все заберут. Но это не так. Мы врачи, которые заинтересованы в том, чтобы человек был здоров, и качество жизни его в будущем было на высоком уровне».

Специалист уточнил, что люди, которые выпивают в конце рабочей недели, – пока еще не пациенты наркологов. «Они еще не наши пациенты, у них пока не сформирован синдром зависимости. Этих людей видят врачи-терапевты, гастроэнтерологи, кардиологи. А самое печальное, что больше всего этих людей видят патологоанатомы: когда происходит установка посмертного диагноза, выявляется алкоголь-ассоциированная причина смерти, например, кардиомиопатия. И в течение жизни этот человек в поле зрения к нам не попадал, но все изменения, которые видели терапевты, кардиологи, напрямую были связаны исключительно с тем, что человек злоупотребляет ежедневно алкоголем. Многие думают ведь, что если каждый день выпивают две бутылки пива или 100 грамм водки, а с утра спокойно садятся за руль, едут на работу, ведут ребенка в школу, то у них все хорошо. Но алкоголик никогда себя не будет считать человеком, у которого есть проблемы», – подчеркнул врач.

По его словам, только в Екатеринбурге ежегодно регистрируется около 6 тысяч человек, официально состоящих на наркологическом учете с диагнозом «алкоголизм». В целом в Свердловской области потребление алкоголя на душу населения стремится к 11 литрам. В Российской Федерации в среднем эта цифра ниже – 8 литров. По данным за 2024 год, смертность от заболеваний, ассоциированных с алкоголем, составила 35,8 на 100 случаев на 100 тысяч населения. Речь идет о таких болезнях, как алкогольная кардиомиопатия, патологии печени, алкоголь-ассоциированные панкреатиты.

Поддубный рассказал, что по данным отечественных аналитических центров, экономические потери России из-за алкоголизма могут достигать 20 миллиардов рублей, причем в эту цифру не входят расходы системы государственного здравоохранения на лечение проблем, связанных со злоупотреблением алкоголем, а также потери от смертности среди трудоспособного населения.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube