Михаил Погосян покинул пост главы совета директоров УЗГА

Бывший гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Михаил Погосян оставил пост председателя совета директоров Уральского завода гражданской авиации, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники. Его сменил гендиректор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков, контролирующего более 50% акций предприятия. Господин Погосян, курировавший в УЗГА гражданские проекты, остается в совете директоров.

Напомним, что УЗГА разрабатывает самолеты «Байкал», «Ладога» и «Освей». Запуск производства ЛМС-901 «Байкал», для которого из-за санкций заменили двигатель, многократно переносился. На данный момент он запланирован на 2026 год. Весной завод получил контракт на 10,3 млрд руб. на доработку и ремоторизацию самолета, а на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) было заключено соглашение на поставку 50 самолетов авиакомпаниям «Аэрохимфлота». Президент России Владимир Путин на ВЭФ заявил, что работа над созданием «Байкала» и других небольших российских самолетов идет не так быстро, «как хотелось бы».

В июне главным конструктором «Байкала» вместо Вадима Демина, десять лет курировавшего проект, был назначен Александр Силин. А 9 сентября вместо выходца из «Технодинамики» Леонида Лузгина гендиректором УЗГА стал бывший гендиректор РКК «Энергия» Игорь Озар, напоминает «Коммерсант».

Екатеринбург, Елена Васильева

