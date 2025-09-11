Мигрант избил пожилого водителя на парковке в Кольцово, дело на контроле у Бастрыкина

Центральный аппарат СКР поставил на контроль расследование инцидента на парковке в Кольцово: там, по информации телеграм-каналов, мигрант после скандала избил пожилого водителя.

«В сентябре текущего года в мкр. Кольцово города Екатеринбурга Свердловской области мигрант на автомобильной парковке несколько раз ударил мужчину, в результате чего тот упал на асфальт. Фигурант продолжил избивать пострадавшего ногами», – пояснили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По данным следствия, причиной конфликта стало то, что иностранец перекрыл проезд по парковке. Один из водителей поинтересовался причиной затора, после чего мигрант напал на него.

Следственным управлением СКР по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК по Свердловской области Богдана Францишко доклад об установленных обстоятельствах дела, а также о его результатах по завершении расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее под контроль центрального ведомства перешло другое уголовное дело о нападении мигрантов на екатеринбуржца. В середине августа группа мигрантов в общественном месте Екатеринбурга избила местного жителя.

Екатеринбург, Полина Нигматуллина

