Бастрыкин взял на контроль дело о мошенничестве: мебельщики обманули 76-летнюю женщину на 870 тысяч рублей

Председатель СК Александр Бастрыкин инициировал вопрос о передаче материалов уголовного дела об обманутой женщине в свое производство из органов МВД. Пенсионерка, воспользовавшись рекомендацией знакомой, лишилась огромной суммы.

Нина Николаевна купила дом в Верхней Пышме и решила заказать в него мебель. «Будущая соседка по поселку посоветовала фирму, с которой когда-то работала и осталась довольна, но заключить договор с компанией не вышло из-за большого количества заказов. Мебельщики посоветовали своего знакомого – индивидуального предпринимателя Вячеслава Володковича», – пишет Е1.

Дочь пенсионерки Ирина, будучи юристом, перед подписанием договора запросила у мебельщика копию паспорта и проверила его через все открытые реестры, включая ЕФРС и сайты арбитражных судов, но не обнаружила никаких компрометирующих сведений. Поскольку у граждан нет иных законных способов проверки, она сочла проверку достаточной. Нина Николаевна подписала договор и перевела предоплату в размере 70% от суммы, что составило 870 тысяч рублей. После этого менеджер компании провела замеры и заверила заказчика, что работа будет выполнена качественно.

Когда пришло время устанавливать мебель, Володчиков оказался недоступен. Женщина перепроверила сайты судов и нашла информацию о долгах бизнесмена по исполнительным производствам. Сейчас у предпринимателя их 16, на сумму 9 миллионов рублей. Она тоже обратилась в суд с гражданским иском о возврате уплаченного аванса.

Кроме того, Ирина не единожды обращалась в правоохранительные органы, но сталкивалась с постоянными отказами принять ее обращение в работу. Тогда она обратилась лично к Александру Бастрыкину.

Уголовное дело было возбуждено не сразу, пенсионерку признали потерпевшей только спустя несколько месяцев, и до сих пор ее дело остается бесфигурантным.

Несмотря на вступившее в силу решение суда о возврате долга, предприниматель не исполнил свои обязательства и не вернул денежные средства.

Верхняя Пышма, Таисия Косачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube