15-летний самокатчик попал под машину, проехав на красный свет

В Екатеринбурге автомобиль «Лада» сбил подростка, который на прокатном электросамокате пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора. ДТП случилось накануне вечером в 22:10 в районе дома № 1 по ул. Николая Островского.

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, 15-летний юноша получил ушибы головы. Его увезли в детскую городскую больницу. Полицейские опросили водителя «Лады». 20-летний мужчина пояснил, что ехал по Московской и внезапно перед ним выехал самокатчик. Водитель экстренно затормозил, но избежать наезда не удалось. Мужчина на месте прошел освидетельствование на алкогольное опьянение – результат отрицательный. Но в отношении него был составлен протокол по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ «Управление транспортом, не зарегистрированным в установленном порядке».

По факту ДТП возбуждено административное расследование по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ. Полицейские проверят школу, где обучается попавший под машину самокатчик – проводятся ли там профилактические беседы с детьми на тему безопасного поведения на дороге. Также материалы направлены в подразделение по делам несовершеннолетних Ленинского района Екатеринбурга.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

