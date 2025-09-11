Цена на картофель на Урале опустилась ниже 40 рублей, а яйца подорожали

На Среднем Урале продолжают снижаться цены на овощи. Зато некоторые продукты животного происхождения стали немного дороже.
Как сообщает Свердловскстат, за неделю картофель подешевел до 37,5 рубля за кило, капуста – до 28, свекла – до 35,5, морковь – до 44 рублей. Огурцы стоят 114 рублей, помидоры – 137.
В то же время почти на 1,5% подорожали куриные яйца, десяток сейчас стоит в среднем 83 рубля. В пределах 1% поднялись цены на сосиски и молоко.
Екатеринбург, Елена Владимирова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»