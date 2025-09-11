Силовики закрыли игорный клуб в Екатеринбурге

Сотрудники правоохранительных органов выявили подпольное казино, работавшее на улице Готвальда в Екатеринбурге. Об этом сообщил старший помощник главы СУ СК по Свердловской области Александр Шульга.

«На момент визита силовиков в помещении находились более 30 человек, включая администратора, дилеров и предполагаемого организатора клуба. У нескольких посетителей обнаружены травматические пистолеты», – рассказал в своем телеграм-канале общественник Дмитрий Чукреев.

По версии следствия, группа фигурантов установила в помещении несколько столов для покера, получая прибыль с проведения азартных игр. Следственный отдел Верх-Исетского района возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору». За противоправные действия фигурантам может грозить до 4 лет лишения свободы.

Как сообщили в ведомстве, следователь СК России продолжает сбор и закрепление доказательств. Расследование сопровождают представители региональных главков МВД и ФСБ.

Екатеринбург

