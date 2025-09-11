Зима близко: коммунальщики будут судиться с должниками уже за 2 месяца просрочки

Уральские коммунальщики энергетики напомнили, что могут обращаться в суд, если потребитель накопил задолженность за ЖКУ больше, чем два месяца. Фактически это означает, что после того, как владелец жилья пропустил два платёжных периода, он может готовиться к дополнительным издержкам – оплате не только долга, но и государственной пошлины, а также пени, передает «Новый День».

Денежные отношения между поставщиками услуг в сфере ЖКХ и их потребителями прописаны в постановлении правительства РФ № 354. В нём сказано, что потребитель обязан своевременно оплачивать предоставленные ему услуги – по умолчанию до 10-го числа следующего месяца. Эта дата может быть изменена, например, на общем собрании собственников жилья, однако суть остается прежней – в текущем месяце оплачивается то, что потреблялось в предыдущем. У разных коммунальщиков и энергетиков период, после которого они идут в суд взыскивать задолженность, разнится – кто-то делает это сразу после двух месяцев, кто-то ждёт до полугода и больше.

При этом, как пояснили «Новому Дню» коммунальщики, уведомлять собственника квартиры или дома о том, что в отношении него готовится иск в суд, они не обязаны. «Мы направляем должнику копию искового заявления в суд, информацию о том, какими способами он может погасить задолженность, о реструктуризации долга, а затем ждём ещё один платёжный период в надежде, что человек исправится. Если движений по лицевому счёту нет, обращаемся в суд и оплачиваем госпошлину», – рассказали «Новому Дню» представители одной из коммунальных компаний, работающих в Свердловской области.

Однако так поступают не все. Многие должники узнают о том, что в отношении них есть исполнительное производство только после списания денег или блокировки счетов – такая возможность у судебных приставов исполнителей есть. Причём сами уральцы, которые накопили долги, отмечают, что этот путь оказывается очень трудозатратным, поскольку должнику приходится не только оплачивать долг и дополнительные издержки, но ещё и взаимодействовать с управлением ФССП России по Свердловской области. «У них очень допотопная техника, компьютеры постоянно висят и глючат, по крайней мере, у рядовых исполнителей, из-за чего даже если долг быстро погашен, не факт, что данные уйдут в банк вовремя, так что счет может быть заблокирован и после оплаты», – рассказала жительница Екатеринбурга Марина.

Напомним, ранее мэр города Алексей Орлов подписал постановление о начале отопительного сезона с 15 сентября. Батареи начнут нагреваться сначала в больницах, школах и детсадах и в домах, где нет задолженности за тепло. Неплательщиков будут подключать в последнюю очередь.

Екатеринбург, Елена Сычева

