Суд обязал собственников отреставрировать испорченный ими старинный особняк

Собственники многоквартирного дома на улице Пушкина, 7, который является объектом культурного наследия, по решению суда обязаны провести его реставрацию. Ленинский районный суд удовлетворил иск областного Управления госохраны объектов культурного наследия.

Как сообщили в пресс-службе суда, историческое здание, входящее в ансамбль «Гостиница «Эрмитаж» В.Г. Черепанова», находится под государственной охраной с 1991 года. Однако специалисты управления установили, что собственники годами не выполняли обязательства по его содержанию.

В ходе осмотров в 2019 и 2023 годах инспекторы выявили многочисленные нарушения: фасады были хаотично окрашены в разные цвета, без согласования установлены пластиковые окна, кондиционеры и антенны. Главным нарушением стала незаконная реконструкция крыши – над зданием возвели пристрой, а всю кровлю сделали единой, что грубо исказило исторический облик памятника.

Требования Управления привести дом в порядок собственники проигнорировали, что и стало причиной для судебного иска.

Ленинский районный суд Екатеринбурга обязал ответчиков в течение 3 месяцев получить официальное задание на реставрационные работы; за 12 месяцев разработать и согласовать всю научно-проектную документацию; в течение 48 месяцев (4 лет) выполнить все работы по ремонту и реставрации.

Один из собственников попытался оспорить это решение, но судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в удовлетворении жалобы отказала.

Екатеринбург, Елена Владимирова

