Садовод получил год условно, срубив мешавшее ему дерево

Садовод из Верхней Пышмы получил судимость за то, что без разрешения государства срубил мешавшее ему дерево.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области, за забором садового участка мужчины росла сосна, которая закрывала солнце, что плохо сказывалось на урожае. Раздражение копилось несколько лет, и весной 2025 года садовод спилил дерево.

Вскоре выяснилось, что территория за забором не бесхозная – это владения Березовского лесничества. Лесничие подсчитали ущерб. Объем вырубленной древесины превысил 5,6 кубометра, соответственно, лесничеству был причинен ущерб на сумму более 194 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело.

Мужчину признали виновным в незаконной рубке леса в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск лесничества и взыскал с садовода сумму ущерба – 194 142 рубля.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube