В двигатель самолета Иркутск – Ташкент попала птица

В самолет компании «Уральские авиалинии» попала птица, из-за этого рейс прибудет в порт назначения с опозданием.

Как сообщили в пресс-службе УА, инцидент произошел на рейсе U62719 Иркутск – Ташкент во время разбега. Для обеспечения безопасности полета экипаж прервал взлет и зарулил на стоянку.

Инженерно-технический состав провел инспекцию двигателя – повреждений не обнаружено, замена борта не потребовалась. Самолет вылетел в пункт назначения, посадка в аэропорту Ташкента планируется в 13:35 местного времени вместо 10:00.

Екатеринбург, Елена Владимирова

