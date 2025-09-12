В Каменске-Уральском две школьницы пожарили зефир на Вечном огне

В Каменске-Уральском две девочки на вид 10-12 лет решили пожарить зефир, используя для этого Вечный огонь, и сняли свои действия на видео.

Редакторы сообщества «Подслушано Каменск-Уральский», разместившие видеоролик, пишут, что, «скорее всего, школьницы не хотели никого оскорбить, а просто не подумали о глубоком символическом значении этого места».

Как сообщает пресс-служа прокуратуры, инцидент произошел на мемориале воинам-рабочим Каменск-Уральского завода по обработке цветных металлов. В настоящее время ведется проверка, устанавливаются личности подростков.

