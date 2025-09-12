В Екатеринбургском зоопарке поселился валлаби-альбинос

В Екатеринбургском зоопарке пополнение – там поселилась самка-альбинос рыже-серого валлаби по имени Альбина.

Малышке всего восемь месяцев, она очень скромная и пока осваивается на новом месте. «Пройдет совсем немного времени, и Альбина станет смелее, а пока она в процессе освоения пространства и знакомства с соплеменниками», – отмечают сотрудники зоопарка.

Аппетит у Альбины хороший. В ее меню входят сено, веники березы, малины, акации, морковь, вяленая трава, а также бананы в качестве лакомства. Пока что увидеть валлаби можно в летнем вольере на первом этаже павильона «Центральный».

Как рассказали в пресс-службе зоопарка, рыже-серый валлаби – это кенгуру среднего размера. Их рост достигает 1 метра, а вес до 20 кг. В дикой природе их можно увидеть в Австралии и на близлежащих островах, также они встречаются на Британских островах.

Екатеринбург, Дарья Деменева

