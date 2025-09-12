Ночью на Урал пришли заморозки, к воскресенью потеплеет до +22

Вторая декада сентября принесла на Урал первые заморозки. Как сообщает Гидрометцентр, ночью 12 сентября они отмечены на 40% метеостанций Свердловской области, Пермского края и севера Челябинской области, температура воздуха и поверхности почвы достигала -0,2…-3,4 °С.

В ночь на 13 сентября заморозки до 0…-2° ожидаются местами в Свердловской (включая окрестности Екатеринбурга), Челябинской, Курганской областях. Ночью 14 сентября они сохранятся только в Курганской области, на остальной территории Уральского региона прекратятся.

С воскресенья начнется бабье лето. 14 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°, днем +17…+22°.

В понедельник, 15 сентября, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°, днем +16…+21°.

Екатеринбург, Елена Владимирова

