Пассажиры Кольцово ждут по 5-7 часов вылета в Санкт-Петербург

В аэропорте Пулково сегодня ночью ввели временные ограничения, в связи с чем рейсы из Екатеринбурга в Санкт-Петербург массово перенесли на 5-7 часов.

Так, пассажиры авиакомпании Smartavia ждут вылета своего самолета с 7 утра, он отправится в 12:30. Перенесли также рейс авиакомпании «Победа» с 05:40 на 13:00. Вылет «России» задержали тоже на 7 часов, он ожидается в 13:10. Рейс «Уральских авиалиний» перенесли с 9 утра на 14:40.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – подчеркнул в своем телеграм-канале пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко. В настоящий момент все ограничения сняты.

Екатеринбург, Дарья Деменева

